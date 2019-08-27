中興通訊6個月扭虧為盈　預告第3季盈利按年擴大

中興通訊(00763)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入446億元人民幣(下同)，按年增加13%，錄得股東應佔溢利14.7億元，去年同期則為虧損78.24億元；每股盈利0.35元，不派中期息。



集團預計，今年9個月盈利介乎38億至46億元，相對去年同期虧損72億元，主因是2018年6月12日涉及10億美元罰款。若扣除今年6個月賺14.7億元，意味着第3季盈利料按年擴大。



2019年上半年，集團毛利率為39.21%，按年上升8.97個百分點，主因是毛利率較高的營運商網絡業務收入佔比增長，以及營運商網絡、政企業務，以及消費者業務毛利率上升。



期內內地市場實現營業收入274.22億元，佔營業收入的61.47%；國際市場實現營業收入171.87億元，佔營業收入的38.53%。



展望2019年下半年，集團將面臨新的發展機遇，主要為：全球主要國家陸續發放5G牌照，5G網絡進入規模部署階段；5G行業應用紛紛湧現，車聯網、物聯網、工業互聯網等有廣泛應用，蘊含着重要機會；企業數碼化轉型持續進行，市場空間廣闊；5G手機和多形態終端逐漸成熟，面臨新的市場機會。

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