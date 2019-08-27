新盤UPDATES︰映日灣再沽2伙　MARINI錄逾5700票

受發展商重新啟動推盤攻勢刺激，一手樓市交投氣氛略見轉旺。除了全新項目收票反應踴躍之外，各區銷售中物業亦續錄承接，做價亦保持理想。



●MARINI暫錄逾5,700票 超購逾10倍

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，截至今晚(8月27日)已錄逾5,700張入票登記，較本周五開售500伙超額認購逾10倍。中原陳永傑認為，中小型單位備受追捧，該物業佔多達88%為一房及兩房戶，由於迎合市場需求，相信首輪銷售單位可「一Q清枱」。



因應買家的置業需要，中原按揭為樓盤引入高達樓價八成按揭計劃，息口低至最優惠利率減2.6厘。同時亦提供全期息率低至銀行同業拆息加1.23厘方案，封頂按息低至2.375厘，現金回贈高達貸款額2.1%。



●映日灣再沽2伙 呎價高達2.18萬

本月暫時唯一已開售的全新樓盤荃灣映日灣，據一手銷售資訊網資料，剛再錄兩伙成交。單位為第1座6樓及33樓A室，實用面積同為859方呎，成交價分別1,718與1,880萬元，呎價20,000及21,886元。



●瑧頤1房戶以呎價逾1.77萬元售出

新世界發展(00017)位於元朗的瑧頤，剛售出21樓B3室1房單位，實用面積308方呎，成交價546.1萬元，呎價17,731元。項目開售至今累沽213伙，套現超過11億元。



●美聯：年內推售全新盤 暫沽68.5%單位

美聯表示，截至8月26日，年初至今推出的23個全新項目，共涉10,314伙，期間售出7,068伙或68.5%。當中以開放式戶表現最佳，986伙當中已沽861伙，售出比率高達87.3%。其次為一房單位，銷售比率亦達80.9%。



而該批樓盤暫時佔約31.5%未售或尚未推出，當中以三房或以上大單位佔最多，比例高約57.8%。兩房戶則只有約23.3%，開放式及一房戶合共僅佔約18.9%。

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