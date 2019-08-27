樓價UPDATES︰麗港城交投回升

茶果嶺麗港城受惠樓價回軟，本月暫錄8宗買賣，較7月多出兩宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●麗港城36座中層G室兩房戶，實用面積517方呎，最初叫價820萬元，其後降價至750萬元，經買賣雙方議價後，再減至715萬元沽出，實用呎價13,830元。現時放盤入場費由708萬元起，較高位低逾一成。



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新界區



●荃灣二手屋苑連錄買賣，荃景花園12座中層A室，實用面積577方呎，減價10萬元，即售850萬元，追平該盤最高做價紀錄，實用呎價14,731元。而荃灣中心19座中層戶，放盤一星期，獲同區新盤向隅人士以545萬元承接，實用呎價14,572元屬理想水平。



●二手交投放緩，個別業主調整叫價吸引買家。西貢茅莆村單號屋，建築面積2,100方呎，連天台約700方呎，原叫價1,800萬元，累減390萬元或21%，終以1,410萬元沽出，實用呎價6,714元。上址為原業主於2010年以1,553萬元購入，持貨9年多跌價143萬元，貶值約9%。



●天水圍天盛苑有白居二人士趕尾班車入市，J座中層7室兩房戶，實用面積506方呎，減價20萬元，獲該類買家以420萬元未補價承接，呎價8,300元。該單位2000年購入價為約72.2萬元，期內升值約4.8倍。



●沙田碧濤花園2期A座高層E室，實用面積839方呎，屬套三房間隔，議價後以1,010萬元易手，呎價12,038元。原業主於一二年以795萬元入市，持貨7年帳面獲利215萬元。



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