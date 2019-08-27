AI獨角獸曠視科技　請人最緊要夠「狂」!

內地AI（人工智能）股份曠視科技剛剛正式向聯交所提交同股不同權（WVR）上市申請，其聯合創始人、董事長兼首席執行官印奇向投資者發表公開信時就話，公司投身嘅行業，簡單嚟講，係一場無限遊戲。



印奇笑言，「我們是人工智能領域的拓荒者，經常遇到前所未有的問題。所以我們希望招攬富有激情、敢於思考的人才。我們尊重瘋狂的想法，也青睞那些讓不可能成為可能的人。」



佢解釋，有限遊戲通常受時間限制，有贏輸雙方及明確嘅規則；但無限遊戲會一直持續，規則同參與者也會不斷改變。AI創新就係一場無限遊戲：它始於幾十年前，並最終將會超越這個時代。曠視科技家陣正發力，從多個角度探索AI技術、產品、商業模式和生態系統嘅高度融合。



曠視科技係由印奇、唐文斌同楊沐喺一一年十月八日創立，三位創始人本科均畢業於清華大學電腦科學實驗班，公司創辦人團隊平均年齡僅31歲。印奇、唐文斌同楊沐三人持股分別為8.21%、5.9%、2.72%。公司計劃最多集資10億美元（約78億港元）。



曠視科技旗下主要產品包括Face++人工智能平台及FaceID在線人臉身份驗證平台，產品應用喺金融、手機、安防、物流及零售等領域，阿里巴巴、螞蟻金服、富士康及聯想等都係其客戶。阿里同螞蟻金服更合共持股近30%。



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