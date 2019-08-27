財經評論：特朗普信口雌黃　全球經濟邁深淵

美國總統特朗普近日出席在法國舉行的七大工業國集團峰會期間，繼續發揮信口雌黃本色，誇誇其談中美貿易戰，肆意抨擊貿易夥伴，致使金融市場無所適從，大幅波動！早前，各國央行行長已明言，再這樣持續下去，恐怕拖累全球經濟衰退，救市更是黔驢技窮，並公開呼籲特朗普別再胡言亂語，勿再打擊本已脆弱的企業投資情緒。



就在中美貿易戰上周五升級後，華爾街大行摩根士丹利已對經濟前景心淡，估計只要由九月開始的新關稅如期實施四至六個月後，全球經濟就在六至九個月內衰退，即最快明年第一季，就可以正式確認「攬炒」，主要原因不僅是關稅，更重要的是目前企業不會在極度不明朗的形勢下大膽投資，可預示着新增職位數量將會大降，企業內部節流也會衝擊打工仔的荷包、甚至裁員。



面對環球經濟威脅加深，上周在美國舉行的一年一度全球央行年會上，一眾行長已警告目前利率偏低，反映出各地救市彈藥不多，更強調雖然世界各地受到包括香港社會動盪、英國揚言十月底「硬脫歐」、意大利政治危機恐動搖歐元、日韓貿易衝突、印度封鎖喀什米爾等多重衝擊，但也不及特朗普一個人的破壞！一旦貿易政策再反覆不定，央行最終想救市也無從入手。



事實上，特朗普上周威脅要動用《國際緊急經濟權力法》，來命令美國企業撤出中國，不但惹來企業群起反對，當地媒體更形容，美國企業在中國的投資已「大到不能撤」，情況猶如○八年雷曼兄弟等金融機構被視為「大到不能倒」一樣，若一意孤行，全球就會複製較當年金融海嘯更悽慘的風暴，正如一眾央行行長所言，今次欠缺救市彈藥。



其實，特朗普明知不可行，卻偏偏在危急關頭仍要堅持其「商業」極限施壓信念，並頻頻以「出口術」來營造對方讓步的氣氛，但最終恐怕適得其反，把世界經濟推向深淵。眾所周知，目前他最樂意見到的不是中美達成貿易協議，而是聯儲局能短期內大幅劈息一厘，惟過去十年，央行印銀紙的後果是甚麼？就是造成資產泡沫，導致富人更富、中產原地踏步、窮人愈窮，才衍生出今時今日全球包括香港在內的社會困局！



事到如今，全球經濟前景確實不堪，時間拖得愈久，能挽回的機會愈渺茫，難怪不少有識之士形容目前情勢之危，猶如上世紀三十年代「大蕭條」前夕，成因都是在位者自大妄為，要贏家全取，結果全球皆輸。



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