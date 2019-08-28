東方日報B1：企業聯署焗甲廈減租24%度時艱

香港在中美貿易戰及示威活動不絕的雙重浩劫下，營商環境急速轉差。消息指有港島中區指標甲級商廈(甲廈)租戶，聯署要求業主減租24%。外國智庫形容，香港作為國際金融中心的高峰已過，未來或被鄰近地區如新加坡取代。有資深投資者料，未來一年香港甲級商廈租金及售價跌6%，乙級商廈更最多挫20%！



消息透露，中環一幢指標甲級商廈部分租戶，聯署要求業主減租至每呎170元。據悉，該批租戶中，個別承租單位原本租金每呎約225元。目前該幢寫字樓只有約三個單位放租，每呎租金叫價約180元。



與此同時，灣仔及尖沙咀區亦出現三宗租戶要求減租個案。有代理透露，由於最近部分公司生意下滑，個別從事貿易的公司要求業主減租約三至四成，否則會遷出正在承租的甲廈單位。



不過，最差情況或未出現。外媒報道，德國智庫墨卡托中國研究中心(MERICS)認為，修訂《逃犯條例》引發的風波與示威活動已經持續一段時間，令社會動盪不安，香港已受到無可彌補的傷害。



報道又指，MERICS經濟部門主管曾林(Max Zenglein)近期曾到訪香港，他認為香港經濟面臨前所未有的危機，包括來港旅客人數顯著減少，禍及旅遊與零售業。他又稱，假如局勢持續惡化及香港金融中心地位不保，外商會將亞洲總部遷至新加坡或東京等地。



資深財經專家林一鳴亦認為，美國總統特朗普以打擊中國為政治籌碼，因此中美貿易戰至明年底前都會反覆不斷、時好時壞；相反，近期香港的本土政治問題，絕對會影響香港的國際金融中心地位。



他表示，中資公司由香港遷出、外資公司減少來港設立據點，未來一年乙級商廈租金及售價或下跌10至20%；一線甲級寫字樓因買賣較少，而且租約期較長，一年內租金及售價可能下跌5至6%，「但長遠都係跌」，因為中央正扶持深圳去取代香港地位。



Bricks and Mortar創辦人兼總裁王震宇亦表示，過去香港是一個可以安心存放資產的地方，但最近情況有變，「喺新聞睇到，又移民、又搬錢走，明顯出現走資潮。」資金撤離一定會影響到香港作為國際金融中心的地位，並且會禍及香港的經濟與所有資產市場。其中，對商廈市場的影響一定有，但暫時難以預測租金及售價會跌多少，「因為以前未發生過呢種情況。」



除信心問題外，他指出，環球經濟正在下行，歐洲更是危危乎，只是市場聚焦中美貿易戰。在本地管治危機及外圍經濟前景不穩情況底下，對香港肯定會造成打擊，呼籲投資者保本為上，多持現金。



美聯工商舖行政總裁黃漢成則表示，今年及明年商廈市場會受到利淡因素困擾，近期業主已紛紛減租，預計租金將回落，待回報率下跌後，商廈售價會跟隨下跌。



他又預期，今年下半年甲級商廈租金及售價將下跌10%，明年商廈市道亦不樂觀，最差情況下，明年底前該類商廈售價或會較現時下跌30%。

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