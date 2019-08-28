黃國英：市場心態有別宏觀理論

環球股市一路兩極化發展，逐漸分成製造業和消費者經濟兩大組別，前者弱後者強，距離愈拉愈開。理由並不難理解，在特朗普不斷反口覆舌的過程中，生意人根本無辦法作出較長遠的規劃，惟有長期地莊上陣，於是固定資產投資必定減少，製造業增長概念受到限制，估值自然不振。



相反在財政政策及貨幣政策的刺激下，就業市道及消費者情緒仍然能夠維持，加上長息低，市場認定個別產品類別的龍頭企業盈利質素極佳，於是值得更貴。理論上製造業不濟，遲早蔓延到勞動市場，但遲遲未見這種現象出現，大家都以且戰且走的態度來應對，並將注碼集中在強勢品牌之上。



上周五貿易戰突然升溫，從市場走勢可見，投資者仍然沿用炒股不炒市的策略應對，藥業股、物業管理以及個別消費品牌，繼續一路破頂，完全無視宏觀經濟的風險。這批突起的異軍，反映出好友戰意仍然相當濃厚。



昨日港股整體受壓，應該和MSCI提升A股比重生效有關，新興市場指數基金要在港股套現資金來換入A股，所以走勢未必可以太作準，進取一點的角度來看，甚至應該是趁低吸納的機會。



目標必然是指數權重股，而根據消費者經濟的理論，會以保險股比較正路，畢竟仍然是販賣中國市場滲透率的故事。由於臨近月尾結算，所以末日的貼價call，會是最吸引的出擊工具，槓桿夠高，純粹用注碼控制風險就可以。



對一般人而言，面對貿易戰的消息，很難想像還是繼續買股票博升，還要是短線投機，而不是一心長線投資。因為我們應該聆聽市場的聲音，而不是人的意見。不妨反省，有幾多的經濟學家能夠成為炒股高手，假如鋪鋪都正路大熱勝出，經濟系一早是神科，幾時輪到讀醫？主宰市場心態遠遠不止宏觀消息，所以要拋開成見，觀察市場，並且以值博率來作行動準則。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)



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