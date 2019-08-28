沈振盈：特朗普「露底」等運到

大市反覆上落，開始進入期結及轉倉格局，即市波幅收窄，缺乏方向。上星期中美貿易戰出現變數，雙方互相加徵關稅，令到局勢升級。特朗普一度老羞成怒，迹近反面。然而，反口覆舌正是其特點，周一恒指本來低開逾八百點，他一句說話：「中方曾致電美方提出再開會討論。」就即時令到大市大幅反彈。然而，其後中國外交部否認主動致電美方，又一次的「羅生門」事件，令大部分人摸不着頭腦。



當然，類似事件已發生了三數次。根據過往的經驗，都是特朗普信口雌黃居多，用以找落台階，掩飾自己跪低的醜態。不過，經此一役，特朗普再一次露出底牌，表面上擺出一副強勢的姿態，但實質上只是虛張聲勢，投鼠忌器。筆者相信下一步仍是拖拖拉拉，以重啟會談作為藉口，繼續拖時間。



回說港股，雖然周一即市出現反彈，但力度卻嫌不足。因為除了中美貿易戰升溫之外，本地的政治局勢及示威活動再度升溫。由於市場憂慮會有「擦槍走火」的情況，資金入市態度又趨審慎。加上本周尚有期指結算因素，以及轉倉的安排，估計市況傾向窄幅上落，結算前波幅介乎25,400至25,800點。在技術上，似乎26,300的阻力很大較難向上突破。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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