古勝：內銀股估值隨時走樣

雖然部分投資者憧憬中美重啟貿易談判或有一線曙光，但環球投資市場睇法未算樂觀，美國十年期國債孳息落到去1.51厘，金價維持在1,528美元水平，美匯指數則處97.9，美股及港股反彈乏力，睇落唔似會轉勢向上。



恒指翻來覆去，周二(27日)高低位分別見25,764點及25,581點，單日波幅僅182點，最終跌16點報25,664點，主板成交927億元，又變番悶市。指數飄忽，藍籌股自然冇運行，值得留意，資金短期雖然有追入估值吸引、又或有佳績支持的個股迹象，但若然指數再落，大價股都保唔住，且在「終極一跌」未來臨前，相關股份隨時都係彈散居多，故即使落場亦只宜短炒為主，目標價及止蝕位都要「務實」一點。



就以近期跌跌不休，但估值已落到去相對吸引的內銀板塊作例子。從基本面出發，就算經濟差到去金融海嘯期間，內銀股跌到某水平，都見有中線資金吸納，主因有兩個：一是考慮到內地經濟增長持續，就算現時中美貿易戰未停，但投資者仍預期中國最差情況只是「難以保六」，相對其他已發展國家，這個增長數字依然吸引，故暗示內銀盈利表理差極有個譜；二是若內銀盈利能力持續，則派息表現理應不變。



不過，話要說回頭，究竟現時又係咪係入市時機呢？咁就要從另一角度睇。首先，內銀企業盈利表現暫時雖能維持，但在國家始終以經濟穩定作為首要任務下，市場擔心中央為顧全大局，內銀要增加背負支持微小企業的「重任」，未來內銀壞帳率急增已變成計時炸彈。其次，中美貿易戰沒完沒了，人民幣「破七」後未來貨幣戰有機會愈演愈烈，重人民幣資產企業如內房股等重估潮已現，未來勢必影響整個經濟以至內銀股資產價值。



再睇埋估值，內銀股中的重磅股建行(00939)、鑊氣股工行(01398)及行得最慢的中行(03988)，現時市帳率分別約0.64、0.65及0.47，息率則分別約6.1%、6%及7.2%。當然，睇數字係幾吸引，不過上述數字全都基建於盈利表現及人民幣現行定價上，只要相關因素有變，則估值隨時可以「走晒樣」，咁你話中線仲值唔值博？古勝只可以好老實咁答你：內銀低處未算低！」



東方產經專欄作者 古勝



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