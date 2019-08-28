王昕媛：內地醫保目錄調整大解讀

上周，國家醫保局正式公布國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄。其中總藥品數量為2,643個藥品，包括西藥1,322個、中成藥1,321個(含民族藥93個)；中藥飲片採用準入法管理，共納入892個。本次目錄，西藥共調入93個，調出126個；中成藥調入99個，調出21個。此外，新版目錄還確定128種藥品為擬談判品種。



對於這個重磅政策，我們如何解讀？



第一，我們發現，糖尿病領域成為本次醫保目錄調整中新增品種最多、調整最大的疾病領域。胰島素及其類似物分類中共增加18個品種，新增包括德谷胰島素、甘精胰島素(乙變甲)在內的長效胰島素；口服複方降糖藥中納入了西格列汀二甲雙胍、沙格列汀二甲雙胍等品種。



第二，兒童用藥領域新增38個品種，重大疾病治療用藥新增5個品種。小兒感冒顆粒、兒童清肺口服液、小兒退熱口服液等15款兒童用藥被調入乙類。此外，日均用藥金額低的中藥同樣受到醫保青睞，藿香正氣口服液、天舒片、保濟口服液等品種從乙類調整為甲類。



第三，調出150個品種，約一半是被國家藥監部門撤銷文號的藥品，其餘主要是臨床價值不高、濫用明顯、有更好替代的藥品。其中，6月份公布的第一批國家重點監控目錄的20個品種全部被調出，2018年20個品種合計銷售額146億元人民幣。



第四，醫保目錄政策中，明確報銷範圍、報銷天數。目錄調整還對報銷適應症範圍和醫保報銷支付天數做出了更明確的調整。以丁苯酞(丁苯酞氯化鈉)為例，軟膠囊劑型限定支付天數變為20天，此外胞磷膽碱、吡拉西坦等都新增了醫保天數限制。



第五，醫保目錄政策中，嚴格支付標準、明確地方權限。各地應嚴格執行《藥品目錄》，不得自行制訂目錄或用變通的方法增加目錄內藥品，也不得自行調整目錄內藥品的限定支付範圍。對於原省級藥品目錄內按規定調增的乙類藥品，應在3年內逐步消化。消化過程中，各省應優先將納入國家重點監控範圍的藥品調整出支付範圍。



第六，中藥由有資質的醫師開。對於中成藥和中藥飲片處方，只有由符合資質的醫師(中醫醫師，其他經過培訓或取得中醫相關學位或證書的醫師)開具才能納入醫保支付範圍。



對此，我們的投資建議如下：關注128個納入擬定談判准入範圍的品種。已公布48個品種，包括：利拉魯肽、阿利沙坦酯、曲妥珠單抗、阿帕替尼等。還有80個品種沒有公布，我們認為會納入PD-1等。預計正式名單10月中下旬至11月上旬間公布。



同時，關注受惠企業。港股的中國生物製藥(01177)旗下正大天晴納入品種包括：阿比特龍、來那度胺、替格瑞洛、硼替佐米；石藥集團(01093)納入品種包括：阿比多爾、替格瑞洛；A股恒瑞醫藥(600276.SH)納入品種包括：罌粟乙碘油、阿比特龍。





國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)



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