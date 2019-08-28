陳錦興：國壽業務重拾增長動力

雖然市場消息面較差，但恒指在25,000點以上的承接力不弱，資金續炒板塊。保險股屬強勢，中國人壽(02628)中期盈利好於預期，估計短線上升動力仍強。中國人壽年初至今股價波動，惟走勢仍跑贏大市，至今升幅超過一成，市場對其新管理層及執行力有憧憬。



國壽上半年純利376億元(人民幣‧下同)，急飆129%，是早前盈喜預告的上限，今年首6個月新業務價值升22.7%，遠超市場預期的6至11%區間。期內毛利為78.1億元，按年升39.6%，毛利率由64%擴闊至70%。業績良好除了一次性稅務回撥，還有受惠投資收益大幅改善。



國壽大力拓展銷售團隊，其經紀銷售團隊在6月底規模達157.3萬人，較2018年底增多9.3%，整個壽險業務退保率更由去年同期的4.3%降至今年上半年的1.43%，反映國壽的個人壽險業務，在產品及銷售服務的質素上有所提升，其業務執行力亦明顯改善。



雖然市場對下半年投資環境有保留，但A股近期走勢仍強韌，貿易戰升級未帶來衝擊，反而MSCI及英國富時指數按計劃提高A股在其指數內的比重，A股前景不弱。國壽中期業績強，業務重現增長動力，管理層的變動及業務調整，改善其執行能力，預期向好趨勢不變，市場或提升其估值。建議18.0港元吸納，目標看21.0港元，止蝕16.8港元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)



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