鄺民彬：政策利好　中教值得跟進

美國總統特朗普指中方致電冀重啟貿易談判，消息一度刺激美股向上，惟其後遭中國外交部否認。中美貿易戰前景仍不明朗，港股周二微跌16點至25,664點。國指跌17點至9,996點。大市成交額為928億元。MSCI收市後提升A股納入因子，A股抽升，中資券商乘勢而上，惟尾市升幅明顯收窄。體育用品股持續強勢，安踏(02020)績佳獲大行唱好，盤中創上市新高，全日升5.4%。李寧(02331)亦走高近3%。



由於中美貿易戰局勢反覆多變，近期資金追捧業務較少受到外圍影響的板塊如內需消費及醫藥等。另外，教育股的服務需求穩定，盈利能見度較高，資金亦有流入教育股的迹象。而國家主席習近平近期表示，西北地區受自然條件限制，發展相對落後，發展職業教育為拓展西北地區的關鍵。事實上，總理李克強在年初工作報告時已提出由失業保險基金結餘中拿出1,000億元人民幣，以支持職工技能提升及轉崗轉業培訓。預期利好職業教育政策將會繼續落實，相關概念股如中教(00839)值得跟進。



數字水泥網早前公布的數據顯示，截至8月16日一周全國水泥市場價格按周上漲，漲幅為0.7%，為自今年6月以來全國水泥價格首次出現環比上漲。事實上，上半年水泥價格區域差異較大，華南地區受累雨天較多，導致工程延誤，區內水泥價格下跌。不過，隨着進入下半年旺季，以及雨季結束，華南地區水泥價格有望取得改善。加上，煤炭價格仍然偏弱，有利於降低生產成本，從而提升毛利。投資者可留意高派息、華南龍頭華潤水泥(01313)。



後市方面，有報道指美國參議院共和民主兩黨議員聯手，向美國退休基金施壓，促使撤回投資中港上市中資股的決定。而美方近期的表述亦傾向負面，美國財長指美國總統特朗普仍視習近平為朋友，但中美在金融與貿易層面已成敵人。另外，人民幣近期跌勢加快，未來走向備受關注，以揣摩中方對貿易戰的取態。市場持續關注中美貿易戰進展，以及會否延伸至金融戰。港股初步支持位在25,300點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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