盧曉暘：無懼「侵」襲　市場風險胃納回升

上周五，中美貿易戰似乎又全面開戰。首先中國計劃對美加稅的商品涉及5,078種產品，其中包括大豆等農產品、原油和小型飛機。曾被加徵關稅、後又被移除的汽車與零部件，也重回關稅清單。然後，美國總統特朗普也在推特上回應，認為中國出於政治考慮才再對750億商品加徵關稅，所以也表示9月1日起將對價值3,000億美元商品加徵15%關稅，而非之前他宣布的10%，而目前被徵收25%關稅的2,500億中國商品，稅率將在10月1日升至30%。



作為交易員，尤其是上周開始部署抄底中港美股票的，肯定是不好受，因為又要經歷本周初回來的震盪。不過市場就是經常出現突發消息，我們如何去應對這些突如其來的消息，為交易作出最好的安排才是致勝之道。尤其是在特朗普上任以來的3年時間，基本上市場參與者已習慣了突然的「侵」襲，所以也會利用各種期權、場外CFD等做足風險管理措施。



以上周五恒指為例，恒指期貨在連續4至5天未能上破26,300之後，估計出現調整的機會增加，不少有股票持倉的專業投資者也會利用各種認沽期權對沖倉位，甚至會利用這機會做空期指或場外相關的CFD產品以賺取短期盈利。



其中一個關鍵可以留意美元兌離岸人民幣走勢，周一回來後曾最高沖至7.1831水平，執筆時周二開始回落並沒有再度突破新高點，反應人民幣貶值的情況未至於太壞，估計短期封頂的機會高，央行不允許太快速的貶值，除非出現來自美國政府的新一輪貿易戰攻勢。如果離岸人民幣減緩貶值速度，甚至在7.2水準之下逐步企穩，對中港股市同屬利好。



恒指期貨周一出現了大反攻，並回到25,600水平之上，很多不直接受貿易戰影響生意的股票也出現回升。中國的消費股包括體育用品、醫藥股等股價甚至出現破頂及回升，反映市場風險胃納開始回升。香港是本次中美貿易戰，及西方社會與中國意識形態鬥爭的中心點，必然引起全球關注，港股走勢可以說是本次環球投資者風險意識的指路明燈。



那麼港股回升，避險資產理應回落？且看金價走勢，在周一上升至1,555美元之後逐步回落，傾向短期回到1,500水平機會比再突破1,555為高，而美元兌日圓也傾向反彈回到上周高位106.80水平。但是如果本周美元兌離岸人民幣出現突然上破7.2的情況，投資者便必須要留意金價或會逆勢轉往上，同時也要留意近兩月橫盤整固的比特幣，甚至會上破12,000美元重展升勢！



外匯分析師 盧曉暘



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