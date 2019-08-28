鄭勤龍：恒指短期下望空間不大

從卦象顯示，恒指走勢正處於《山地剝》變《山雷頤》之中，在易經中「山」象徵着阻塞，亦可引伸為路的盡頭，今「剥」卦和「頤」卦皆帶有山的元素，預示大市此輪的調整或將近完成。所以《說卦傳》曰:「萬物之所成終而所成始也。故曰：成言乎艮。」



《雜卦》曰：「剝，爛也。」剝為東西爛掉而剝落之象、亦可引伸為剝除的意思。



隨着近日中美貿易戰再度升級，美國再有多個行業協會和公司相繼發表聲明，表達對貿易摩擦升級的擔憂。據美國全國農場主協會主席約翰遜的形容，目前美國農業的狀況已到達了災難性的情況，而美國大豆協會首席執行官范德雷則表示，這場由美國挑起的經貿摩擦應立即結束。除此之外，還有美國商會執行副會長兼國際事務負責人薄邁倫、美國全國豬肉生產商委員會以及美國福特汽車公司等皆表示希望中美貿易之爭盡快完結。



由此可見，特朗普任意使用加徵中國貨品關稅的策略，並非毫無壓力且能無限度地重複施展。所以《序卦》曰:「物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以復。」亦即是物極必反的意思。



加上「頤」卦有頤養的含意，中美元首經過日前互相加徵關稅的博弈後，相信為了防止市場受到過度的衝擊，在攻勢上或會先作一些喘息。因此恒指在短期內的下跌空間理應不多，很大機會會以窄幅上落橫行區間的形式，先進行消化及整固。



玄學金融家 鄭勤龍



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