袁沛儀：美債孳息倒掛幅度料有限

參考廣義貨幣供應增長，預示美國通脹在未來兩年半內先跌後升，估計長息亦然。然而聯儲局多次重申減息只屬中期調整，料短息慢跌，孳息倒掛幅度應該有限，推測美國經濟增長回落，雖有衰退風險，但情況不嚴重。



相比下，歐元區無論經濟增長或通脹均表現較差，料支持歐洲央行下月議息時考慮推行更多寬鬆貨幣政策，利淡歐元，加上意大利政府準備在2020年制定預算案前大選，政局未明下，估計歐元下試1.10，因此料美元則反覆上試98.90。



歐盟重申不會與英國重新談判脫歐條件，只會基於目前的方案上嘗試解決北愛爾蘭邊境問題。不過英國基本面仍然穩健，市場繼續觀望下，支持英鎊在1.2010與1.2250區間上落。



其他貨幣缺乏新消息下無明確方向。技術上美元兌日圓呈MACD轉強信號，料短線先上試107.80然後回落。美元兌瑞郎亦然，料先上試0.9890。



澳洲儲備銀行有意推行更寬鬆貨幣政策，澳元下行壓力大，料下試0.6670。紐元亦然，料下試0.63。油價仍然在55美元附近膠着，料美元兌加元短線在1.3190與1.3430區間整固。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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