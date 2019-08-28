美股收市：經濟衰退憂慮加深　道指跌120點

市場仍對貿易議題保持謹慎態度，加上美國國債孳息率進一步回落，引起市場對經濟前景的擔憂，美股三大指數先升後回軟。道指高開115點後很快便無以為繼，至中後段最多曾跌176點，全日收報25,777點，跌120點或0.47%。



標指收報2,869點，跌9點或0.32%；納指收報7,826點，跌26點或0.34%。



值得留意的是，反映市場對聯儲局利率預期的2年期美債息現報1.526厘；反映美國整體融資利率的10年期美債息現報1.476厘，兩者相差見-0.050厘，即10年期債息低於2年期，而且「倒掛」加深，意味着衰退很快來臨的機會增加。



另外，30年期美債息低見1.9521厘，低於3個月美債息1.998厘，為自2007年以來首次。



後市方面，摩根大通力排眾議，表示已接近增持股票的時候了！該行仍然相信，美股直至今年底依然有上望空間，預計9月起將重展升浪，主因是股市技術指標向好、歐央行極有可能重啟量化寬鬆(QE)、聯儲局很大機會第2次減息、市場悲觀有見底迹象，以及中美最新關稅有可能不會實施。



不過，企業股東似乎不看好市況，外國傳媒報道，根據追蹤股市流動性的TrimTabs Investment Research數據顯示，今年8月企業大股東平均每天沽出6億美元股票，勢成為今年第5個企業大股東沽股達100億美元的月份。



對上一次大股東沽貨如此頻密是2006至2007年，當時正值美股「牛市」末段，事後證明2007年10月牛市見頂，並開展了直至2009年3月的熊市。



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