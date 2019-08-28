【睇圖知幾勁】亂市爆升股　都有呢個特徵...

香港社會動盪未見止息，又遇上中美貿易戰全面升級，港股在過去兩個月，可謂跌到「一仆一碌」，但個別股份竟然可以在亂局當中逆流而上，甚至創新高，點解咁勁？事關佢哋都係唔使同美國做生意，又唔受香港示威活動影響嘅中國內需股...所以話，跌市買股都可以賺到笑，最緊要係睇清周圍形勢再揀股。



●內需支撐升級轉型

中美貿易戰升級疊加6月初以來的社會運動，恒生指數期內累跌近5%，但內需消費股似乎無乜受影響。內地體育用品行業的老大哥李寧(02331)周二(27日)收報22.8元，自6月初香港首場示威活動以來，瘋狂飆升近70%。



近年公司透過創新產品、改善銷售渠道及營造品牌形象成功轉型，公司早前公布上半年業績，期內按年大賺近2倍達7.94億元人民幣，料未來營運效率持續改善。



●研發力強抗政策風險

縱使貿易局勢變幻莫測，藥品仍是人民生活必需品。近來內地頻頻出台醫藥政策，中國生物製藥(01177)周二收報11元，6月初以來累升近60%從醫藥股中跑出，這有賴於集團具備良好自主研發能力，以抵禦政策風險。



●受惠經濟成果

外圍貿易紛爭無疑對中國經濟帶來負面影響，惟近年中國經濟發展成果豐碩帶動生活質素提升，居民對物業管理的要求愈來愈高。內地的物管股碧桂園服務(06098)周二收報22.5元兼創52周新高，近月股價漲逾41%，公司有母公司碧桂園(02007)撐腰，管理面積有望持續增長。



●業績改善有追捧

在內地經營餐飲外賣及其他線上服務的美團點評(03690)半年虧損大幅收窄，第二季更成功扭虧，錄得盈利8.77億元，公司業績明顯改善，獲多間大行上調目標，結果帶動股價周二收報75元，而自6月初以來股價也升逾25%。



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