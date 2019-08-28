中航國際擬售中航船舶股權　逐步退出船舶業務

中航國際(00161)公布，擬以現金代價約3,164.21萬新加坡元，向招商工投出售中航船舶73.87%股權，每股要約價為0.15新加坡元。



中航船舶於新加坡交易所上市，主要從事造船項目管理及諮詢、設計及工程以及船舶貿易。



公司認為，在國際貿易摩擦及地緣政治因素的影響下，全球對新船舶的需求量急劇下降。雖然中國造船完工產量繼續增長，但新造船訂單及手頭造船訂單數量按年下降。由於船舶行業資金需求量大且企業經營狀况不理想，船舶行業公司難以從銀行及金融機構獲得貸款支持，造成「融資難」的問題長期存在。因此，造船業的穩健發展將在短期內繼續面臨巨大挑戰。



董事會決定逐步退出船舶業務。由於集團威海船廠長期錄得虧損及投資龐大，故此公司現已積極處理威海船廠出售事項。中航船舶主要從事造船和設計業務，故可為威海船廠的造船業務提供船舶設計服務。但於威海船廠出售事項完成後，中航船舶及威海船廠將無法再發揮協同效應，而公司繼續持有中航船舶的股權將偏離其「聚焦主業」的戰略目標。因此，出售中航船舶將更能促成集團整合資源發展主要業務的戰略，進一步改善其業務表現及投資回報。



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