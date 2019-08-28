【市前重點睇】道指跌120點　油價反彈

●美匯指數觸及98.049後回順，離岸人民幣(CNH)於7.164水平上落，港匯低見7.8477，圓匯企105.76，英鎊高見1.2293，歐元跌至1.1091。金價高企1,542美元。油價反彈，布油觸及60美元，紐油升上55.56美元。道指期貨上升。



●傳美國總統特朗普的信譽已成為阻礙中美達成持久協議的關鍵障礙，中國着手為貿易談判最壞情形做準備，包括將美國公司列入不可靠實體清單，以及採取措施刺激經濟增長。

-美國聯儲局公布7月貼現利率政策會議紀錄，指大多數聯儲局官員們認為，貿易形勢對經濟構成風險。



●評級機構穆迪下調全球投資銀行展望，由「正面」降至「穩定」，主因是全球經濟增長放緩，以及央行採取更低的利率、甚至負利率，會礙及盈利能力。



●道指收報25,777點，跌120點或0.47%。標指收報2,869點，跌9點或0.32%；納指收報7,826點，跌26點或0.34%。 https://bit.ly/2LarwZ9



●美國10年期國債孳息率跌6.4點子，報1.4711厘。



●美國8月份消費信心指數由7月份經修訂後的135.8點降至135.1點，仍遠勝市場預期的129點。



●港股ADR指數收報25,628點，跌35點。



●即月恒生指數夜期收報25,748點，升97點，高水84點，成交36,227張。



●紐約期油收報每桶54.06美元，升42美仙或0.8%；布蘭特期油收報每桶58.94美元，升24美仙或0.4%。

-石油輸出國組織及盟國(OPEC+)預計，由於原油需求保持堅挺，以及OPEC+的原油減產量遠超過最初的計劃，全球原油過剩庫存將急劇耗盡。



●紐約期金收報每安士1,551.8美元，升14.6美元或1%，創自2013年4月以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,089點，跌5點或0.08%；法國CAC指數收報5,387點，升36點或0.67%；德國DAX指數收報11,730點，升71點或0.62%。 https://bit.ly/2Pj0wMr



●據悉英國政府認為有機會重啟脫歐談判，因德國總理默克爾與法國總統馬克龍在退出協議和愛爾蘭邊境後備方案上的口風似乎有鬆動。



●歐洲央行副行長金多斯表示，必須以質疑的眼光看待市場預期，貨幣政策依賴於數據，而非依賴於市場。利率將在長期一段時間內保持低位。



●德國經濟第二季按季收縮0.1%，當季出口收縮1.3%。



●中國國務院推出促進商業消費措施，探索逐步放寬或取消汽車限購。



●傳上海本周將公布自由貿易區新規的細節。



●【睇圖知幾勁】亂市爆升股，都有呢個特徵... https://bit.ly/2HwJaFI



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