日本正式將南韓剔出貿易優待白名單

據南韓媒體報道，日本由8月28日起將南韓剔出獲得貿易便利「白名單」的政令正式生效。該名單包含27個國家，南韓自2004年加入，成為首個遭排除的國家。



日本根據出口管制水平，將貿易對象國分為A到D四個等級，優惠待遇國家為A級，南韓即日起降至B級。除食品和木材以外，幾乎所有品類都將受到影響。而可能轉為軍事用途的產品，原則上每份訂單都要獲得日本相關部門許可後，才可對韓出口。



日本內閣官房長官菅義偉強調，南韓的出口管理制度和運用有不足之處，為妥善實施日本的出口管理，將南韓剔出白名單。



報道稱，這是日本對出口南韓的3種半導體關鍵原材料加強審查和管控後，另一項採取的「經濟報復」措施。分析指出，相比之前的出口管控，是次的除名措施對南韓的影響更大，管控的種類將增至1,100多項，當中包含「戰略物資」的部分。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。