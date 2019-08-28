【即市分析】深圳高速吼得過

東方產經專欄作者帥哥：中央早前支持深圳成「先行示範區」，相關概念股一度顯著做好，深圳控股(00604)亦大彈一轉，但近期市場焦點仍然是中美貿易戰發展，如果想穩中求勝，又想食一食先行示範區條水，可以搵隻深圳高速公路(00548)試一試。



從基本面睇，中央既然有意將深圳變成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市，相關概念股有資金追捧其實唔出奇，其中深圳高速本來屬公路股，一向以防守為主，不過集團早前公布19年上半年業績收入26.99億元人民幣，盈利按年增加62.7%至15.76億元，表現唔錯，加上如今多一個概念可炒，走勢又靚仔，再炒上其實唔難。



策略上，該股股價周二(27日)升5%報9.67元，上破早前橫行阻力區，企穩多條主要平均線，MACD牛叉持續擴闊，14日RSI為66，走勢利好，值得吼位跟進，短期目標10元，跌穿50日線約9.3元止蝕。

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