【即市分析】物業管理股愈戰愈強

東方產經專欄作者股博士：就算中美貿易談判重啟，但貿易戰短期內難見曙光，資金見中國經濟前景轉差，加上人民幣前景不妙，故人民幣資產板塊如內房、造紙、航空及濠賭等四大板塊都難有運行。



不過，轉過頭睇，資金若然仍選擇留在魚缸中，這麼只不過是一場資產轉移的遊戲。就以上述的內房為例，若然已押注落內房股的資金選擇撤退，咁最貼近房產又有機會從危中找到機會的板塊，可留意物業管理股。(物業服務板塊追蹤：https://bit.ly/2NT08Qd )



中美貿易戰持續，並已變成持久戰，咁中央必然要在其他方面落力撐住整體經濟，例如增加內需、基建投資及穩往樓市。不過內地樓市在實體經濟前景不明朗下，未來撐唔撐得住又係另一回事。最少，內房一向債務甚重，人民幣貶值雖然減少人民幣債還息壓力，但另一方面同樣減少企業收入，且經濟差難免增加融資所面對的壓力，未來「以債養債」日子甚難捱。



相反，物管企業受外圍因素影響較內房股細，輕資產的特質，沒有內房債重的問題。隨着內地民眾對住屋環境及生活水平提升，令物管行業大有需求，加上收入基礎穩定，故在上述多重因素考慮下，板塊前景相對內房股穩陣。



策略上，近期多隻物管股都開始轉強，碧桂園服務(06098)及雅生活服務(03319)近期愈升愈有，尤其前者升穿20元後動力進一步增強，可候其回調到20至21元低吸，目標價睇25元，跌穿20元止蝕；至於後者都有後發先至迹象，建議放入觀察名單。

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