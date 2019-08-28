傳騰訊音樂在中國涉壟斷被調查

外電引述消息報道，騰訊(00700)旗下騰訊音樂娛樂正接受中國的反壟斷調查，有機會令公司失去與多家大型唱片公司簽訂的獨家授權協議。



消息指，國家市場監督管理總局於1月份啟動相關調查，現正審查騰訊音樂與三大唱片公司的交易，涉及環球音樂集團、索尼音樂娛樂和華納音樂集團。



中國的音樂和視訊平台包括阿里巴巴、百度和字節跳動等，現時必須向騰訊音樂購買轉授權，以獲得內容。目前的運作模式是騰訊音樂向大唱片公司買入音樂的獨家授權後，再在市場出售相關內容在中國的轉授權。有參與者指轉授權的費用高得離譜。據悉，向騰訊音樂的授權價格或高達主要唱片公司向全球其他地區直接授權的兩倍。



騰訊擁有逾10億社交媒體用戶，主導中國網上音樂業，市場料行業價值及至2023年有望達到300億美元，是次的反壟斷調查對公司構成威脅。



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