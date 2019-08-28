【即市分析】康師傅大跌　可否博反彈？

東方產經專欄作者司慕渢：中美貿易戰再度惡化，港股冇運行，在此暗淡局勢下，具內需概念的食品股可算穩陣之選。其中康師傅控股(00322)公布半年賺約15億人民幣，按年升15%，由於普遍大行唱淡，昨日(27日)股價急跌近7%，可否博反彈？



多間大行於康師傅績後發表報告，當中高盛指其宣傳投資較多、產品折扣較高及下半年仍未完成渠道重整，料下半年業績存挑戰，下調投資評級至「中性」，目標價降至12.1港元。



花旗則指康師傅的核心盈利低於該行預期6%，須面對去年進取地將產品提價，以及渠道和品牌的影響，睇淡其盈利能力，維持「沽售」評級，目標價為10.85港元。



里昂則較睇好康師傅，將其2019年至2021年盈利預期輕微調高0至2%，至分別26.4億元人民幣、31.01億元人民幣及34.97億元人民幣，以反映聯營收益增加，維持「買入」評級，目標價升至14.8港元。



大行各有睇法，不過睇番該股走勢，過去兩日股價配合大成交冧11%至11.2港元水平，暫時風頭火勢，不宜撈底。未來若能企穩11港元水平，可小注博入，望重回4月至7月的橫行區間12至13港元。但若繼續向下，或見10港元樓下。

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