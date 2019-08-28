【瑞通推介】騰訊考驗320元支持　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判進展不明朗，加上美債息倒掛加深，引起市場對經濟前景的擔憂，道指隔晚下跌120點或0.5%，收報25,777點。



港股周二(27日)缺乏方向，恒指收報25,664點，跌16點。周三(28日)為期指結算日前夕，早段曾升逾100點，一度重上25,800點，惟其後升幅收窄並曾倒跌。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。



有傳騰訊控股旗下騰訊音樂娛樂正在接受國家市場監督管理總局的調查，調查包括其與唱片公司簽訂的獨家許可協議。另外，騰訊主要股東Naspers計劃將旗下國際互聯網資產以新成立的Prosus名義下月分拆到阿姆斯特丹上市，估值將接近1,000億美元。騰訊近日於相對低位漸趨窄幅橫行，周三早段向下，跌近2%，逐步考驗320元關口之支持力，留意向上可否挑戰現處331.7元的10天線。該股之港股通周二錄4.66億元北水淨買入。輪證資金流方面，周二分別有705萬和427萬元淨流入其好倉和淡倉。



小米集團總裁林斌在公司業績後減持股份套現3.7億元，部分用作慈善用途，並承諾1年內不再減持。另公司近日有廣告掀起政治風波，被官媒狠批後修改。績後股價走勢轉弱的小米，周二在臨收市前急升，收報8.79元，升1%。周三早段回調約1%，徘徊在8.7元附近。現時該股的10天和20天線處8.9元以上，可視作短期反彈阻力，下方支持參考上市低位8.37元。周二分別有94萬和25萬元淨流入其好倉和淡倉。



碧桂園連續兩日回購，共涉資逾2.2億元。股份周二抽升3.8%，報10.1元，收復20天線，周三早段回落超過1%，失守10元關口。周二分別有73萬和8萬元淨流入其好倉和淡倉。



MSCI周二收市後提升A股納入因子，中國人壽A股周二收升2.9%，H股則冇升跌，報18.28元。周三早段股份升約1%，於18.5元附近水平爭持，守穩10天線。周二分別有21萬和35萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿11.9倍。貼價、短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.4倍。



小米輕微價外、中短期購證(23042)，行使價9.5元，2020年1月到期，實際槓桿7.8倍。



碧桂園價外、中短期購證(18754)，行使價12.12元，2020年2月到期，實際槓桿5.3倍。



國壽貼價、短期購證(14251)，行使價18.9元，2019年11月到期，實際槓桿9.4倍。輕微價外、中年期沽證(22824)，行使價17元，2020年3月到期，實際槓桿5.5倍。



石藥輕微價外、短期購證(14809)，行使價17.28元，2019年11月到期，實際槓桿6倍。



建行輕微價外、中短期購證(21933)，行使價6.38元，2020年2月到期，實際槓桿11.1倍。



吉利汽車輕微價外、短期購證(19174)，行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿6倍。



比亞迪價外、中年期購證(22464)，行使價47.8元，2020年2月到期，實際槓桿5.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(53421)，收回價25,120點，槓桿比率44.3倍。熊證(54231)，收回價26,290點，槓桿比率28.9倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率19.3倍。熊證(53356)，收回價345.5元，槓桿比率12.7倍。



國壽牛證(54135)，收回價17.23元，槓桿比率10.1倍。熊證(52996)，收回價19.8元，槓桿比率9.3倍。



美團牛證(54039)，收回價63.1元，槓桿比率4.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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