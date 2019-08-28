【共度時艱】滙豐推3新措施支援中小企　包括退回利息

香港經濟不明朗下，滙豐銀行宣布推出3項新措施，支持香港中小企應對貿易及零售放緩帶來的挑戰。措施包括港府中小企貸款計劃客戶，可獲退回利息、延長擔保費資助優惠期，以及PayMe for Business交易費減免。



該行表示，中小企貸款計劃下，貸款客戶可退回今年3至8月期間6個月的利息，利息最早可於今年9月底存入戶口。利息退回安排適用於所有行業的客戶，每名客戶可退回最高2萬港元利息。



至於成功新申請「中小企融資擔保計劃」貸款的滙豐客戶，可獲首年擔保費全額資助及第二年半額資助，資助優惠期延至2022年6月30日，每名客戶可獲最高5萬元資助。



另外，PayMe for Business客戶將於今年9月2日至12月31日獲交易費減半，即由1.5%減至0.75%。



滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，中小企佔本地企業數目超過98%，僱用人數佔全港就業人數約45%。在艱難時刻，該行特別推出3項全新措施支持客戶。



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