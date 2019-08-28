【午市重點睇】美匯企98樓上　布油進逼60美元關

●亞洲市，美匯指數企98之上；在岸、離岸人民幣在7.16水平；圓匯守105.8；歐元兌美元報1.108；英鎊報1.227。港匯弱企7.8459。金價彈上1,544美元後回順，布油一度見60.05美元，最新回軟至59.84美元，紐油報55.5美元。道指期貨升90點。



●港股反覆，恒生指數半日升13點或0.05%，報25,677點。https://bit.ly/2L1Y2hn

-半新股表現波動，中煙香港兩日累挫13%。

-中國大冶有色金屬停牌，涉重大收購及關連交易。

-港股格局：沈慶洪料二萬六有阻力。

-【大行報告】花旗指交行業績好壞參半。



●【即市分析】

-深圳高速吼得過。https://bit.ly/2KXMdbW

-康師傅大跌，可否博反彈？https://bit.ly/2ZoCEen



●A股快報：滬深三大指數半日收市向下。https://bit.ly/2ZlXJ9L



●亞洲股市：日股中段反覆上揚30點。https://bit.ly/2UbEUR1



●公司業績：

-恒盛地產半年虧損收窄至13.6億元人民幣。

-瀘州銀行半年純利按年增長30%。

-國銀租賃半年多賺21%，不派中期息。



●港元拆息︰1個月降至1.88厘，呈兩連跌。



●人民幣兌每美元中間價為7.0835，下調25點子，呈兩連跌。



●人行逆回購600億元人民幣。



●滙豐推3新措施支援中小企，包括退回部分貸款利息。



●迎接購物節？傳人行自家虛擬貨幣「雙十一」推出。



●傳騰訊音樂在中國涉壟斷被調查。



●駿隆：打工仔8月MPF人均蝕5,552元。



●日本正式將南韓剔出貿易優待白名單。



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