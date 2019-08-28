大新金融半年多賺7%　中期息39仙

大新金融集團(00440)公布截至6月30日止半年業績，股東應佔溢利11.13億港元，按年升7.01%，每股基本盈利3.41元，派中期息每股0.39元。



公司於業績中指出，於2019年上半年集團於香港、澳門及中國內地之核心市場的市況均轉弱。更廣泛而言，全球經濟狀況亦較去年疲弱，且展望更為不明朗。對美國利率趨升的預期已轉為預期減息，反映美國經濟展望轉差。中美貿易戰雖然於年內較早期預期有樂觀的發展，情況仍有待解決。



至於利率(尤其是港元利率)及外匯市場於年中更為波動，且未有回穩迹象。由於經濟放緩及其他不確定性，若干貿易及工業界客戶的業務勢將放緩；而香港近期的事件可能導致下半年本地經濟前景更疲弱。



上述各種發展使集團對下半年之前景更加審慎；儘管現階段集團預期其核心業務依然相對穩定，目前的展望仍然不明朗。



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