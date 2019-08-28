【美股點評】李偉傑：富途控股增長潛力可期

富途控股(NASDAQ：FHL)為內地領先數碼化金融科技公司，集團剛公布了第二季度未審計財務業績，從營收等財務數據反映，富途業務增速理想，營收同比增長39.6%，至2.6億元，毛利同比增長55.9%，達1.96億元，而按非美國通用會計準則下(Non-GAAP)實現淨利潤5,920萬元(760萬美元)，同比增長達121.7%。其中，交易傭金及手續費業務收入1.22億元，利息收入1.14億元，其他收入(包含企業服務業務等)同比增長159.3%，達2,360萬元，體現集團多元化收入和業務佈局。



於第二季度內，富途核心業務保持高速增長，聚焦證券零售、融資融券及財富管理三大業務，為零售客戶提供更安全和豐富的資產配置服務。今年5月，富途在港推出現金寶(貨幣基金)產品，並於幾天前對基金品類進行升級，新推富途基金寶，在原來現金寶(貨幣基金)的基礎上增加了債券基金和股票基金產品，以完善的基金產品，提升多元化收入。



除擁有相對穩健的盈利能力外，富途二季度獲得美國金融業監管局FINRA會員資格，未來將成為有能力提供清算業務的美國清算經紀商，打通交易、清算、結算和資產託管全流程。旗下全資子公司富途證券還於近期獲得倫敦證券交易所和綠寶石交易平台會員資格，開拓歐洲市場，未來有望帶來深遠回報。



集團第二季度持續加強研發投入，當季研發費用6,370萬元，同比增長82.5%。集團對研發的重視，以及對開發新產品的積極性，均有助其提升競爭力，增長潛力可期。



大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑

(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股份)

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