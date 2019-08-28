星展：中環商廈空置率如升至5%　業主或需減租

星展銀行香港房地產分析師丘卓文表示，中美貿易摩擦對商廈市道的影響較社會衝擊大，貿易戰時好時壞，但對香港經濟的影響經已浮現，其中失業率上升0.1個百分點至2.9%。



他指出，中環商廈租客的非核心化持續，租戶不斷從核心區遷向外區，令中環寫字樓租金有下跌壓力，然而今年到期的租約照理已談妥，明年中環的商廈空置率如升至5%或以上的話，相信業主需要減租，現時空置率為2.6%。



至於商廈買賣的情況，以往有不少買家是中資企業，但現時買家多為房地產基金和私募基金。新成交商廈的租金回報率由以往低於2厘，逐漸回升至2厘以上。



丘又指，香港零售寒冬一早已來到，6、7月的時候更受到社會衝突打擊，因為交通問題令消費者去不到購物區，影響消費意欲，相信下半年遊客會減少，7、8月旅客數目應是雙位數跌幅。



商舖商場業主今年到期的租約相信已傾妥，儘管社會衝突對基本租金無損，但分成租金一定會下跌。



股票方面，他認為，地產發展股已跌至很大的折讓，投資者如博反彈可選龍頭股如新鴻基地產(00016)。防守性股票可選領展房產基金(00823)和置富產業信託(00778)，當中以後者股息回報率有5厘以上較吸引，前者則公司承諾會回購，股價有潛在升幅。



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