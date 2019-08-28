【高盛推介】博騰訊反彈　可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(27日)窄幅上落，收市升不足0.1%。周三(28日)早段則低開約0.2%後跌幅擴大。有報道引述消息指，公司旗下騰訊音樂娛樂集團正接受國家市場監督管理總局的調查，或會導致與全球多家唱片公司簽訂的獨家許可協議結束。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向及追捧騰訊認購證，周一(26日)及周二共錄得約6,350萬港元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。此外，北水亦持續追捧該股，錄得連續多日資金經港股通(滬)淨買入股份。當中以過去5個交易日計，則共有約13.9億元。



觀察市場上的認購證，可見近日市場關注行使價在346元附近、11月到期的產品。投資者如看好，可留意當中的騰訊購證(19414)，行使價346.08元，2019年11月19日到期，實際槓桿12.3倍，行使價325至365元間、中年期產品中，槓桿最高。



此外，近日市場亦關注另一條款，行使價在364元附近、12月到期的認購證。投資者可留意當中槓桿最突出的騰訊購證(20157)，行使價364.08元，2019年12月17日到期，實際槓桿11.5倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



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