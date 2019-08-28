要求恒大購回股票？深圳控股：按照合同推進

深圳控股(00604)上半年合同銷售額64.35億元人民幣(下同)，下半年可售貨值290億元，項目銷售率40%，有信心全年可達合同銷售180億元的目標。首席運營官朱國強表示，雖然上半年只完成目標不到一半，但認為公司「有自己的節奏」，去年情況相近但仍能達標。執行董事兼副總裁劉崇補充，該銷售進程是一種策略，可控制相應稅費，繼而更好把握公司現金流。



7月合同銷售額約4.26億元人民幣，按月下降約86.7%。劉解釋，6月份有一次過的大額銷售，涉資21億元，故拉低了7月份的數字屬正常。



目前根據區域分布，大灣區項目佔已實現合同銷售金額的86%。主席呂華表示，一定會加大力度投資於深圳及大灣區，但未有明確投資數目。



期內總借貸252.1億元，其中49.7%是境外的港幣借款。劉表示，匯率波動是首要考慮。他提到最近人行改革貸款市場報價利率(LPR)機制，人民幣跟港元匯率續步拉近，根據目前形勢，下半年融資計劃會以國內融資為主，同時以利息成本為依歸。呂補充，目前國內有大量額度還沒有使用。



問及中國恒大(03333)重組方案進度，朱表示，深深房(000029.SZ)已停牌近3年，據了解，恒大和深深房目前與中證監保持緊密溝通，認為該重組不存在重大障礙。另問到恒大投資之公允值減少約2.39億，會否在合約到期時要求恒大購回股票，呂表示會按照合同推進。



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