【深度解構】貿戰下仲有冇快樂聖誕？唔少行業已經告急...

中美貿易戰前景未明，儘管美國總統特朗普早前決定押後部分中國進口貨加徵10%關稅，包括手機、手提電腦、電腦屏幕等，期望不會破壞聖誕節氣氛。不過，「侵侵」朝令夕改的作風，對不少企業已造成不可挽救的傷害。



●玩具商首當其衝



外媒報道，第3季度通常是中國工廠最繁忙的時間，全因玩具企業一般要在聖誕節來臨前，將玩具運到美國，不過今年情況卻不相同。主要生產玩具車和兒童滑板車的平湖米家兒童用品有限公司，其外貿經理Justin Yu直言，貿易戰對玩具業影響很大，更形容是「將成為首當其衝的企業之一」。



為了避免將來實施關稅的衝擊，Yu續指，現時計劃在歐洲、中東和非洲尋找新客戶，以彌補美國市場的損失，並考慮降低北美對營收的重要性。目前，該公司每年向Target及沃爾瑪等在內的美國零售商發送價值2,500萬美元的商品。



●貨運量增長急挫

據彭博社數據，鑑於貿易緊張局勢升溫，零售行業一年前已掀起購買狂潮，2018年下半年自亞洲輸往北美的貨運量增長7.9%。隨着美國的倉庫被大量貨品填滿，今年的增長速度已大幅放緩，上半年增長僅為0.2%。



據中國海關總署資料顯示，以美元計價，中國7月出口雖然按年增長3.3%，增速負轉正。但7月份按美元計算的中國對美國出口下降6.5%，貨運量持續減速勢頭不容小覷。



●航運業深受打擊

由於貨運量下降，航運業不得不削減運力。全球第三大貨櫃運輸公司法國達飛航運(CMA CGM)預計本月撤走兩艘亞洲-歐洲航線的貨船；香港航運企業東方海外亦已自7月起暫停向美國和歐洲的部分服務。



【全球經濟面臨風險有幾大？】

中美貿易緊張局勢將持續至明年，將進一步打擊消費者購物意欲。國際貨幣基金組織(IMF)上個月將貿易緊張局勢列為全球經濟面臨的最大風險之一，並指當前發展讓IMF對未來前景感到憂心。同時再下調今、明兩年全球經濟增長預測，預計2019年全球經濟增長3.2%，2020年回升至3.5%，較4月的預測分別再降0.1個百分點。



另外，渣打月前發布全球經濟投資展望報告，預期環球經濟增長將由3.7%下降至3.4%，但並非步入經濟衰退。



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