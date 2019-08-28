修例風波：大鱷趁亂狙擊港元　可擺脫索羅斯98年鎩羽而歸？

香港局勢持續動盪，目前仍然未見有緩和迹象，使沽空港元有捲土重來之勢！有大鱷直言，是時候出來沽空、狙擊港元了。



美國著名財經媒體彭博社報道，自8月初以來，港元匯率持續疲弱，目前已直逼聯繫匯率中7.85港元兌每美元的弱方保證水平下限。數據更顯示，最近幾周以來，港元在未來一年內跌破7.9的預測有增加趨勢，顯示外界不但看淡港元，更有可能會出現與美元「脫鈎」的情況。



報道又指，現在有多家對沖基金都在狙擊港元，包括港人或會熟悉的著名對沖基金大鱷，海曼資本(Hayman Capital)創辦人巴斯、一向看淡中國的Crescat Capital創辦人及行政總裁Kevin Smith，以及Trium Capital大鱷Thomas Roderick等。他們均認為，香港動盪將導致資本外逃，從而推動利率上升，逼使香港政府放棄聯繫匯率制度，令港元崩潰。



沽空港元的大鱷相信，目前中國或香港政府管理能力不如當年英國政府，但這論點也被其他多位專家反駁，其中，資產管理機構GAM經理Paul McNamara認為，沽空港元每隔幾年就會出現，過去那些人都不能賺錢，很懷疑為何這時候可以？他又不認為，港元會崩潰，主因是香港有充足的4,480億美元外匯儲備作防衛，足以抵禦各種衝擊。



事實上，回看1998年亞洲金融風暴，著名金融大鱷索羅斯想衝擊港元，結果失敗而回，港元之後亦曾多次受到狙擊，均是鎩羽而歸。



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