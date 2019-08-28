好孩子為應對貿戰　正研打造全球供應鏈

為應對貿易戰加徵關稅的影響，好孩子國際(01086)行政總裁Martin Pos表示，公司於中美兩地均設有生產線，如有需要，可以將中國生產線轉移至美國生產嬰兒推車，惟強調暫未有此計劃。目前汽車座由美國廠房生產，而嬰兒推車的產能全部來自中國。



他補充，亞太區業務佔比大，故有必要於當地設廠。因應目前形勢，公司正尋求打造全球供應鏈的可能性。



旗下三個核心品牌Cybex、gb及Evenflo中期收入佔總收益82%，當中主力歐非中東區的Cybex收入錄得12.38億元，按年升29.6%，但其餘兩個品牌分別錄得5.5%及0.4%跌幅。



好孩子國際主席宋鄭還解釋，如按恒定貨幣口徑，gb收入按年升0.1%，Evenflo則按年跌0.2%。他表示，下半年會靠推新產品帶動收入增長。期內毛利率由42%稍增至43.2%，他指出，撇除匯率影響，業務正在改善，預計下半年會在同樣水平。



問及中國業務發展，宋表示，下半年有計劃再開店，但或由加盟商經營。目前加盟商經營店舖佔比5%，撇除前者，公司轄下店舖約1,000間。



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