樓價UPDATES：買賣兩閒　減價個案湧現

近日市況淡靜，各區均錄減價轉售個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大坑光明臺2座低層A室，實用面積約731方呎，為三房連套房間隔，以1,600萬港元售出，實用呎價約21,888元。



●西營盤瑧蓺高層J室，實用面積221方呎，開放式間隔，以20,000元租出，實用呎租達90.5元。



●西半山輝煌臺高層E室，實用面積511方呎，三房間隔，以1,170萬元易手，實用呎價22,896元。



●西營盤星鑽低層G室，實用面積約390方呎，一房連開放式廚房設計，放盤3個星期後，叫價由原來1,100萬元，累減122萬元或約11%，至978萬元易手，實用呎價約25,077元。



●北角和富中心14座低層B室，實用面積約1,073方呎，三房套連工人套間隔，以1,860萬元沽出，實用呎價約17,335元。



●筲箕灣柏匯中低層G室，實用面積209方呎，開放式間隔，以1.28萬元租出，實用呎租約61.2元。



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九龍區



●將軍澳都會豪庭1座低層E室，實用面積約631方呎，採三房一套間隔，於今年5月叫價1,020萬元放售，減價60萬元或約6%，終以960萬元沽出，實用呎價約15,214元。



●牛池灣峻弦2座中層B室，實用面積1,160方呎，三房一套間隔，另設工人套房及儲物房，望煙花海景，放盤4個月，最初叫租5萬元，由於租客願意簽署2年死約，降價至3.6萬元租出，實用呎租31元，低市價約一成。



●九龍灣德福花園8月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價13,997元。其中K座高層2室，實用面積494方呎，兩房間隔，最初開價780萬元，累減52萬元，以728萬元成交，實用呎價14,737元。



●旺角SKYPARK低層B6室，實用面積405方呎，屬一房間隔，獲日籍客以1.9萬元承租，實用呎租約46.9元。



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新界區



●粉嶺名都8月暫錄約6宗成交，屋苑2座中層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，以480萬元易手，實用呎價12,766元。



●東涌東堤灣畔南翼地下一個單號車位，以150萬元沽出，原業主於2014年2月以50萬元購入，帳面獲利100萬元或2倍。屋苑對上一宗車位成交於7月份錄得，作價175萬元，即最新成交價低25萬元或14%。



●天水圍嘉湖山莊翠湖居一個單號車位，剛以113.8萬元沽出，原業主於今年4月中以133萬元購入，持貨不足4個月，帳面蝕19.2萬元或14.4%。



●馬鞍山雅景臺3座低層C室易手，實用面積656方呎，三房間隔，原開價約830萬元，議價後減價約60萬元，以770萬元易手，實用呎價11,738元。



●馬鞍山嵐岸1座低層A室，實用面積約971方呎，四房一套連工人套房及儲物室間隔，原叫價1,380萬元，放盤約3個月後，獲買家議價至1,065萬元承接，減價315萬元或約23%，實用呎價約10,968元。



●青衣美景花園10座高層F室，實用面積約432方呎，兩房兩廳間隔，以585萬元沽出，實用呎價13,542元。



●屯門卓爾居7座高層F室，實用面積710方呎，三房一套間隔，剛以2.1萬元租出，實用呎租約29.6元。



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