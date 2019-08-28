新股專輯：傳捷信本周進行上市聆訊　或成今年最大新股

外媒報道，捷克消費金融企業捷信集團(Home Credit Group)尋求於本周進行上市聆訊。若成功通過，將最快於下周展開上市前預路演，料集資約15億美元(約117億港元)，有望超越今年4月26日上市的中國券商申萬宏源(06806)，成為香港今年最大型新股。申萬宏源最終集資規模90.89億元。



初步資料顯示，捷信成立於1997年，總部設於荷蘭，透過網上及實體分銷網絡向客戶提供銷售點貸款、現金貸款及循環貸款產品，業務覆蓋中東歐、南亞及東南亞地區，包括中國、俄羅斯、捷克、菲律賓等地，已服務逾1.19億名客戶。該公司目前中國、印度、印尼、越南、菲律賓、捷克及斯洛伐克持有消費金融牌照，並在俄羅斯、哈薩克及捷克持有銀行牌照。



截至去年底止全年度，撇除剝離業務，該公司經營收入按年增長26%至錄39.58億歐元(下同)，期內溢利錄4.33億元，按年升約77%，不良貸款比率上升1.5個百分點至8.4%。

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