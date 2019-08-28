貿戰激化：中美倘再升級　每百港元兌人民幣唔止1兌1

隨着中美貿易戰升級，反映內地市場的在岸人民幣(CNY)兌每美元周二(27日)曾貶至7.1762的創11年半新低，自8月初以來已大幅貶值近4%，令每百港元兌人民幣徘徊91水平，目前在岸人民幣仍處7.1627左右。



目前的中美貿易戰狀況是：美國對總值2,500億美元內地輸美貨品徵收25%關稅，10月1日起稅率將升至30%；原於9月1日起對剩餘3,000億美元內地貨品加徵10%關稅，現改為加徵15%，部分在12月15日才生效。



就此，外國傳媒報道，澳洲國民銀行(National Australia Bank)外匯策略團隊發表報告指出，按初步估算，如果美國對所有內地進口貨品加徵25%關稅(即貿戰再升級)，為抵銷關稅衝擊，在岸人民幣或許要貶至7.88兌每美元，即每百港元兌人民幣會處於100.5水平；倘若全部關稅進一步升至30%(即3,000億美元的類別關稅倍增)，人民幣可能要貶至8.19兌每美元，即每百港元兌人民幣見104水平。換言之，人民幣將重返2005年水平，當時為人民幣兌每美元約8.28。



該行指出，一旦如此，不但全球經濟受創更深，亞太地區更會出現貨幣戰，因人民幣貶值，對周邊地區的貨幣影響更大。

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