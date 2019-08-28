【共度時艱】共享空間辦公室推優惠　劈價五成日租僅50元

香港經濟前景不明朗，寫字樓市況回落，近年興起的共享空間辦公室亦進入整固期。御一空間宣布，旗下共享工作空間將推出多項租務優惠，即日起，客戶每日只須繳付50港元，便可以日租形式使用位於觀塘一亞太中心的御一空間的流動辦公位置，並享用空間內的設施。據了解，該觀塘共享空間辦公室，過往日租收費為100元，即現時大幅減租五成。



若果選用月租形式，更可免費獲贈使用儲物櫃的優惠；月租優惠亦同時適用於位於銅鑼灣信和廣場的御一空間。此外，針對中小企業客戶的增加，凡簽約1年以上的租戶，將有3個月免租期優惠。



該公司創辦人兼行政總裁陳恩德表示，近年香港的共享工作空間如雨後春筍般出現，成為區內發展最為迅速的行業之一。這些工作空間遍布全港，熱門的坐落地區包括有銅鑼灣、尖沙咀、觀塘等。不過，隨着供應增加，共享工作空間的租金將有回落壓力，業界已出現減價搶客戰，預料今年內共享工作空間的租價將會回落15至20%。



他又表示，過去兩年，香港本地共享空間的數目一直增加，在外國連鎖工作空間品牌不斷進駐香港的同時，亦有內地房產商加入。行業內的競爭愈趨白熱化，除了在服務及配套設施不斷推陳出新外，亦有共享空間以優惠甚至減價來吸引租客。



對於近日市況，他表示，受社會氣氛影響，整體商廈租務情況均見淡靜，共享工作空間亦不能獨善其身，不過客戶的查詢卻有所增加，這是因為在外圍和香港經濟環境都不明朗的情況下，公司對租用需要長期租約的傳統辦公室的意欲減少，轉而考慮租期更有彈性的共享工作空間。他解釋，因為即使經濟出現下滑，企業亦能因應狀況而縮短租約或減少租用位置的數目，相比起租用面積固定的傳統辦公室而言，可更有效降低開張和擴張成本，令資金的運用變得更加靈活。



而針對中小企業型的租客增加，他認為，未來共享工作空間的發展不再限於地點或座位數目上的直向擴充，反而會着重橫向擴展，例如在服務上的增值，以配合客源上的多類型變化。



對於未來市場展望，陳恩德表示，共享工作空間的行業將進入整固期，不排除會出現行業營運者之間的併購，但即使在激烈的競爭下，共享工作空間亦能憑着其同時可提供不同租約形式的特色，成功開拓各種商機，亦為不同規模的企業帶來更多的辦公室選擇。

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