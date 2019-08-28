【市後重點睇】美匯靠穩　道期升25點

美匯指數穩守98水平；在岸、離岸人民幣分別企7.16及7.17水平；圓匯報105.74；歐元及英鎊分別在1.109及1.226。港匯最新報7.8462。金價現處1,541美元，布油、紐油分別報59.8及55.4美元。道指期貨升25點。



●市後關注點

-19:00 美國每周按揭申請



●港股受制二萬六關，恒生指數全日跌48點或0.19%，報25,615點，地產股做好。

https://bit.ly/2L1Y2hn

-異動股：中期業績稍好過盈警，周黑鴨曾飆16%。

-異動板塊：獲國策力撐，汽車股全線起動。

-大新銀行半年純利13.5億元，中期息13仙。

-要求恒大購回股票？深圳控股：按照合同推進。

-【大行報告】野村指中興業務持續復甦，重申買入。



●A股快報：滬綜指跌0.2% 豬肉概念股炒高。https://bit.ly/2ZlXJ9L



●亞洲股市：日股收升23點，地產股向好。https://bit.ly/2UbEUR1



●美國「債息倒掛」現象加劇，預示經濟未來恐陷於衰退。歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數下跌0.15%，報7,079點；德國DAX指數跌0.38%，報11,686點；法國CAC指數跌0.44%，報5,365點。



●【股匯攻略】上證指數上升動力不足。https://bit.ly/2ZsVxxD



●【即市分析】

-騰訊低處未算低敲認沽證。https://bit.ly/2MGZ18D

-領展防守力今非昔比。https://bit.ly/2L2p7B3

-李偉傑：富途控股增長潛力可期。https://bit.ly/2zoj1nN



●貿戰激化：中方看淡談判，已準備「無協議」應急方案。



●修例風波：大鱷趁亂狙擊港元，可擺脫索羅斯98年鎩羽而歸？



●傳自家虛擬貨幣「雙十一」推出，人行：屬不準確猜測。



●傳恒生削轉按按揭回贈至零，同業未必跟隨。



●【深度解構】貿戰下仲有冇快樂聖誕？唔少行業已經告急...



●慘蝕近百萬！嘉匯三房辣招盤，一周劈280萬離場。



●嘉湖山莊車位再錄損手成交，投資者減價9%沽貨止蝕。



●星展：中環商廈空置率如升至5%，業主或需減租。

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