茂宸集團：貿戰及香港衝突影響金融業務　或現負增長

從事金融和醫療業務的茂宸集團(00273)舉行業績發布會，營運總監鄭達祖表示，全球經濟放緩，食品業務市場不穩，考慮食品市場貿易在未來各國的規管不明朗，公司於上半年減持食品業務子公司愛嬰島，冀有更多資源和精力打理其他業務。



醫療業務上，主席高寶明表示，旗下醫療體檢中心將在下半年開業，目標是本地、內地和海外的客人。他指，醫療服務基本面好，可是如香港政治事件持續，會影響內地人來港接受服務。不過，他相信中港兩地政府都會想辦法解決目前的問題。



高氏又指，中美貿易摩擦及香港的社會衝突，已影響到金融業務，未來半年更可能出現負增長。不過他認為，內地資金對「走出去」的需求大，公司冀藉旗下的醫療和私人銀行業務去滿足這些需求，透過交差銷售活動去增加收入，公司又會適時調整投資和策略。

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