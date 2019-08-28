【fb直播】港股期結後先有突破？

美國長短債息倒掛，隔晚美股先升後跌，不過內地就有20條措施出台力撐消費，撐住恒指周三(28日)表現。期結將至，港股爆邊在望？



重磅股騰訊(00700)拖住大市，連320元都曾經跌穿，強如石藥(01093)都回吐，有乜玄機？



汽車股有追捧，不過力水唔多夠。比亞迪(01211)急升後顯著回順；吉利汽車(00175)即市曾經升近5%，但最後都要跌住收，好消息咁快炒完？反觀蒙牛(02319)保持強勢，識買一定買食品、乳業股？



建行(00939)周三(28日)公布業績，周四(29日)輪到工行(01398)！股價低殘夠值博？



《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。