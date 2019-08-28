美聯6個月少賺37%　長遠看好樓市的原因是...

美聯集團(01200)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入28.96億港元，按年增加3.3%，在資產攤銷影響下，錄得股東應佔溢利9,359萬元，按年減少37%；每股盈利13.03仙，不派中期息。



展望下半年，集團預期雖然香港經濟在內外夾擊下挑戰重重，但市場仍存在利好因素。雖然中美貿易戰升溫，但內地強大需求相信能有助於穩定經濟，減低貿易戰帶來的出口影響。此外，美國與歐盟均釋放可能會再下調利率的信號，歐洲央行甚至可能會擴大刺激經濟措施。低利率環境相信會為市場帶來支撐的力量。



集團又相信，儘管社會環境轉差，但由於許多發達國家收緊了移民政策，相信未必會掀起移民潮。反之，隨着中央加強香港作為國際金融、航運和貿易中心，以及離岸人民幣業務中心的角色，鞏固香港的戰略地位，相信可為香港吸引更多海外人材，從而強化本地物業市場的剛性需求，故即使集團對今年香港樓市前景持審慎態度，但長遠而言仍充滿希望。

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