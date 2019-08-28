大新銀行：沒有裁員計劃　續撐中小企發展

大新銀行集團(02356)上半年純利按年增長0.6%，至13.55億港元，大新銀行董事總經理王祖興展望下半年，環球經濟放緩及中美貿易戰仍未解決，認為整體業務不容太樂觀，將採取審慎態度應對，沒有裁員計劃。由於本地經濟有下滑迹象，相信貸款需求將較為疲弱，預計全年貸款增長將為低單位數。



受累資金成本上漲，大新銀行集團上半年的淨利息收入下降3.5%，至20.41億元，而淨息差亦收窄至1.9%。王祖興指，希望下半年可以透過調整存款組合，提升往來及儲蓄存款比率，增加低成本存款資金。大新金融集團執行董事王伯凌則預計，下半年利息表現平穩，而淨息差將保持於1.9%左右。



近月社會動盪，中小企業務壓力惹市場關注。王伯凌表示，7月及8月份，於該行借貸的中小企還款能力平穩，由於貸款的對象主要從事貿易及生產等，影響相對輕微。不過他坦言，中美紛爭未除，中小企的中期業務前景仍不明朗，若出現資金困難，會盡量提供支持。



王祖興則補充，未來仍然會一直支撐香港中小企發展，正研究相關支持計劃，有詳情將會公布。

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