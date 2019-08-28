港零售低迷！包浩斯︰同店銷售最差大跌近半

近月香港零售氣氛低迷，包浩斯國際(00483)主席黃銳林談及近月香港區業務表現，透露位於旅遊區的同店銷售最差錄得近一半跌幅，非旅遊區表現相對穩定，但仍錄得跌幅。稍早某些店舖更因安全問題需要暫時停運。他表示「聽天由命」、「希望件事可以快啲完」。



財務總監李建昌補充，由年初起香港零售氣氛相對疲弱，近來受示威影響，整體零售氣氛再轉差，同業表現亦一樣差，形容情況不樂觀。



問到公司有何應對措施，黃表示，公司處於較被動位置，「做得到都盡力去做」，會主要從內部入手，刪減低效益店舖、消除滯銷存貨，以及裁員。他亦提到今年減價促銷次數與過往相比較為頻密。



根據歷史往績，一般下半年銷售受季節性因素影響，例如聖誕節及農曆新年等，業績表現會較好。但李建昌表示，就目前香港情況而言，下半年市場走勢難預計，不敢作大膽預測。



問及中國業務發展，李氏表示，過去內地業務表現不太理想，目前會專注做好大灣區(包括深圳)的業務。由於較接近香港總部，資源及成本控制力度易把握；上海和北京的店舖則視乎情況再作調整。



問到人民幣兌每美元跌破「七算」對內地業務表現有何影響，他回應，內地以人民幣作交易貨幣，故結算為港元可能產生折讓。但他指，由於產品生產地多來自中國，生產成本相對下降，可互相抵銷，整體影響不大。



另他認為，在中美貿易戰背景下，內地零售市場氣氛仍較香港好。受惠內地推動內需政策，預計生意額不會太差。



截至今年6月份底止3個月，包浩斯於香港及澳門地區同店銷售按年跌14%，內地同店銷售按年跌9%。按地區劃分，香港及澳門總營業額至今年3月底止，佔比超過六成。

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