中國恒大：借殼「回A」上市過程非常順利

中國恒大(03333)今年中期純利按年大跌51.5%至149.15億元人民幣(下同)，淨利潤及核心業務淨利潤則分別按年下跌48.9%及44.8%。惟董事會副主席兼總裁夏海鈞指，集團利潤水平仍屬行業前茅。



上半年恒大累積合約銷售額2,818億元，較全年目標6,000億元仍有距離。夏海鈞指，銷售目標完成將近一半，目前逾千萬平方米已取得預售證，下半年合共推盤7,400萬平方米，涉及貨值約8,000億元，只要銷售率做到40%已可達標，認為貨源充足，未感憂慮。



恒大去年曾訂下降負債目標，期望2019年中期淨負債率降至100%，2020年中期降至70%。然而，惟今年中期淨負債率反而較去年底微升0.2個百分點至152.1%。首席財務官潘大榮解釋，期內負債水平未有下降，是由於市況不明朗下，集團要保持「現金為王」的策略。



屯門掃管笏管翠路住宅項目年初已獲批預售樓花，至今依然未推售。潘大榮表示，期望下半年可作預售，但未有透露遲遲未推盤的原因。談及恒大地產借殼深深房A(000029.SZ)「回A」，夏海鈞僅透露，目前各項工作非常順利。



內地三線以下城市樓市降溫明顯，中國恒大現時總土儲達3.19億平方米，當中三分之一位於三線城市。被問到三線城市樓市放緩的影響，董事會副主席兼總裁夏海鈞指出，公司選擇發展的三線城市都是人口淨流入、有當地產業支撐及鄰近核心城市，相信不受放緩趨勢影響。



他續指，縱然當局表明不會將樓市當作經濟工具，但中美貿易戰影響下房地產行業對國內經濟是至關重要，預期樓市不會出現大起大落。



至於市場是否已觸及天花板，他指出未來市場規模將維持12至15萬億元，但於企業而言並非沒有機遇，雖然不會再出現樓價爆升機會，但市場集中度持續提高，預期五年後前十大房企市佔率會現時的20%翻倍，當中前三大龍頭將瓜分20%份額，換言之五年後內房要躋身三甲，銷售額要達1萬億元以上，因此未來仍有進步空間。

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