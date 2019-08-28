修例風波：寫字樓租金年底前料跌最多10%　最傷係呢區...

中原(工商舖)指出，中美貿易戰持續，而且香港社會動盪未見緩和，商廈市場受拖累，個別租客已去信發展商要求減租，料租金無可避免要下調。該行預計，整體租金在今年底前會有5至10%跌幅，當中銅鑼灣、灣仔，以及東九龍商廈跌幅較大，料跌10至15%。



該行寫字樓部副分區營業董事馮潔玲表示，過去數年港島核心區商廈租金持續上漲，相信是次減租潮於該類地區會較明顯，最近就有個別業主因應市況，將月租叫價減低約兩成。舉例來說，中環美國銀行中心高層單位，面積約3,900方呎，意向呎租約100元，最新已調低至約80元。



此外，東九龍寫字樓亦出現減租情況。她指出，九龍灣億京中心B座高層單位，面積約2,100方呎，新近以每呎約25元租出。據知，業主原本意向呎租約29元，是次減價近14%租出。同區恩浩國際中心高層單位，面積約1,963方呎，原叫價每呎約32元，近日已下調至約26元，減幅約18%。



該行寫字樓部董事陳雁樓表示，今年第3季截至8月27日，共錄得約962宗寫字樓租賃成交，而2018年第3季總共有約1,696宗個案，反映租務明顯減少。銅鑼灣區暫時有約50宗成交，灣仔錄得約145宗，東九龍則有約87宗；去年3區第3季租賃宗數分別約95宗、192宗，以及158宗。



甲廈空置率方面，不少地區較年初數字均錄得升幅，例如銅鑼灣寫字樓空置率由約2.29%升至約3.5%；灣仔則由約2.61%升至約3.65%。東九龍雖然最新空置率較年初下跌，但最新數字約10.45%，反映區內寫字樓樓面十分充足，對租金走勢有一定影響。

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