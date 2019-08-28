北控水務：39座水廠加價目標料全部實施

北控水務(00371)執行總裁李力表示，不擔心內地經濟下行壓力會阻礙旗下水廠加價，因為水費佔居民開支比重很低，而且加價與否亦有機制，如果更市場化水價應該會更高。



北控水務三月底時提過今年計劃有39座水廠會加價，至於上半年期內已經落實的有12座，其中6座是由於技術改造（平均加幅約50%），6座是按經營合約加價。財務總監董渙樟相信可以全部實施，每年幾十個水廠加價應該是常態。



李力指，儘管以處理量計，北控水務已經是全球最大的水務公司，但內地行業集中度依然很低，一些較小的同業近年發展有困難，原因包括資金緊張，因此水務行業正處於整合期。



他表示，現時公司在「接觸、推進」收購的項目總產能規模約為每日200萬噸（相當於6月底時公司總產能約5.29%），但過程中會對項目的質素保持謹慎。行政總裁周敏表示，公司6月底有約100億元現金儲備，能夠用於收購更多資產。



副總裁李海楓指，公司會持續發展東南亞、歐洲和非洲市場，近三年儲備的項目將會陸續投入營運。



中國長江三峽集團今年初透過配股成為北控水務第二大股東。李力表示，長江未來3至5年環境保護和生態建設方面的投資規模達到2萬億元人民幣，逼切性高。公司目前單是湖南岳陽就有參與一個總規模40億元人民幣的項目，於瀏陽、長沙、重慶、南京也在注冊投資及營運項目的公司，項目陸續出台，創新模式也很多。



就技術及諮詢服務以及設備銷售業務收入上半年按年僅增約2%，增速遠慢過去年同期，周敏表示，增速與簽約項目本身規模有關，但該業務現時的增速本來就不會太大，全年增速指引亦由8%降至5%。



另外，董渙樟表示，如以人民幣計算，其實公司上半年純利增長有約24%，高過港元入帳所顯示的17%。

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