瑞安房地產︰內地經濟放緩　惟一線城市消費力仍強勁

瑞安房地產(00272)周三(28日)舉行中期業績發布會，董事總經理孫希灝表示，在中美貿易摩擦之下，估計短期內宏觀前景有不明朗因素，寫字樓需求放緩，但他相信上海等一線大城市仍有很大需求，不擔心一線城市物業市場有大調整。



執行董事羅寶瑜表示，內地的零售業務有少少壓力，特別是看到國際品牌在考慮擴充時都顯得保守，但她相信一線城市消費力強勁，公司長期的零售租賃業務無問題。



另外孫氏稱，公司發展方向沒大變動，仍然會向商業房地產方向轉營，但沒有訂定完成目標年期，目前公司仍以住宅銷售為最大的收入來源。將來或會將經常性收益擴大至30%。



至於資產出售方面，他指，公司目前負債比率約44%，為一個可持續發展的水平，沒有大型融資的需要，故亦不急於出售資產套現。但會不時檢視資產的盈利增長能力，選擇未能帶來好回報的資產出售，以提升整體回報。



被問到公司未來的住宅銷售情況時，瑞安管理(上海)董事總經理王穎表示，監管當局的指引很清晰，重申住房不是用來炒。她又指，內地樓市問題是結構性，對三四線城市影響較大，一二線城市調控一直都嚴謹，故買賣雙方在交易時都有充分準備。又指，公司手上物業都在一二線城市，故對銷售有信心。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。