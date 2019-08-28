理財Campus：貨幣波動國前景唔再弊？

暑期快結束，大家暢遊各國外，可有留意當地經濟及匯價？外匯專家從過去以至新近發生貨幣危機的3個國家，探討其經濟以至匯價走向。若掌握市場脈絡，隨時幫你避開投資炸彈，甚至賺多程旅費。



●冰島：經濟恐如海嘯時衰退

談起冰島，相信不少人對於2008年金融海嘯時，當地三大銀行破產被國家接管印象猶深。當其時，政府實施管制措施，包括禁止資本流出，禁止個人購買外匯或外國股票，使銀行債權人和其他外國投資者亦無法撤資。另外，國內資金包含養老基金等都不能進行海外投資，令資金全數留在國家。當年冰島克朗兌美元更急瀉近五成，於是開始吸引大量遊客湧入，成功搶救當地經濟。



剛遊歷冰島的星展香港財資市場部董事總經理王良享稱，現時冰島一半經濟收入來自旅遊業，其餘收入則依靠捕魚業及能源採集，而當中較看好未來的能源發展。他續指，當地去年經濟增長達4.6%，今年估計仍會增長1.7%，經濟狀況尚算理想。但當地Arion Bank預測今年當地經濟增長為-1.9%，乃金融海嘯以來最嚴重的衰退。



事實上，根據當地官方數據預測，今年全年旅客人數可能按年下跌17%，而旅遊業如上述是冰島的主要經濟命脈，難免令市場擔憂。



不過，王良享認為，冰島並沒有加入歐盟區，暫不受到歐盟的負面消息所影響，而且有國際貨幣基金組織（IMF）作為其後盾，萬一經濟出現任何狀況，亦可向同屬北歐國家的挪威求助，而後者擁有全球管理資產模最大的國家主權基金。



●英國：倘脫歐鎊料先跌後升

英國脫歐與其貨幣匯率息息相關。王良享稱，脫歐協議將在十月底前修訂，而英國新任首相約翰遜較強硬的態度，將令脫歐協議過關，雖然歐盟及英國仍在北愛爾蘭邊境問題有爭執，但雙方亦可以先簽約後協議，細節日後再詳談，故十月硬脫歐的機會減少或多延遲半年。



事實上，英鎊兌美元去年初至今已累跌約9%，形勢似不被看好，惟他預計，未來英鎊表現會轉好，亦不會再尋底，更指部分炒家現時會選擇賣出歐元而買入英鎊，以賺取約1%息差。



惟時代金融集團董事吳捷鐘指，市場已消化關於英國脫歐的消息一段時間，假如英國最終於十月底正式成功脫歐，英鎊有機會先跌，但之後會很快回升。而目前英鎊走勢屬大波動，要小心處理。投資者可在英鎊兌美元處1.23水平試沽，下望1.20。



王良享建議，投資者審視貨幣是否適合投資前，需考慮其穩定性，息率是否屬高水平，及貨幣是否容易入手。他認為以上三種貨幣的匯價未有轉強迹象。對部分專業投資者而言，若能借美元或瑞士法郎去炒賣英鎊亦未嘗不可。若有投資需要如打算在英國買物業，當英鎊兌美元回落至1.2水平，便可考慮入貨。



●阿根廷：或爆債務違約 披索危

現時，阿根廷債務危機屬全球數一數二，最新通脹率54.39%，當初政府為吸引外資，更取消資本流動的存款準備要求，並自此令披索大跌，通脹加劇。市場擔心提倡保護主義的政黨上台執政，會重推經濟干預政策，令經濟惡化。



據信用違約掉期（CDS）數據顯示，阿根廷債務違約機會急升，未來五年延後償還貸款的機會率升至75%。而政府明年尚有數十億美元外幣債務到期，屆時重新談判債務或向IMF求助仍屬未知之數。



不過，王良享稱，阿根廷即將舉行大選，而兩位侯選人在處理現今財務狀況有完全不同策略，若左翼政黨上台，或會重新推出貨幣和財政政策，甚至再一次發生債務違約。自去年，阿根廷政府已與IMF達成3年期共570億美元貸款協議，並承諾減少財政赤字，限制貨幣發行以控制通脹及穩定匯率。阿根廷現時承受的債務風險相當高，而當地政府外儲更僅約612億美元，故債務重組的機會相當大。



他指，當地經濟已連續四季衰退，即使政府有意不停進行外匯干預以防止貨幣貶值，按照現時的儲備亦會在1年內耗盡。目前可見，其債務危險可再令披索貶值，可見當地經濟情況轉變快，投資風險高，不建議選擇此貨幣。



阿根廷披索年內兌美元已累跌逾33%，近日每美元兌56阿根廷披索。ADSS香港零售市場銷售總監陳欣稱，阿根廷披索升跌受政治炒作，不建議選此貨幣。一旦民粹主義政府與IMF產生衝突，或會令其貨幣進一步貶值。

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